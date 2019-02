El gobernador regional Walter Aduviri, informó del reinició de la carretera Macusani - Abrasusuya, con saldos financieros del año 2018. En tanto reiteró que la obra no cuenta con presupuesto. “La gestión anterior ha dejado sin presupuesto la obra” dijo.Pese a no contar con presupuesto, dio a entender que ha contratado a un equipo técnico para que haga el informe, con la intención de gestionar presupuesto la semana que viene. “Se necesita contar con documentos técnicos, para gestionar recursos necesarios. No hay nada de presupuesto, solo saldos financieros” dijo.Dio a entender que el gobernador Juan Luque cometió actos irregulares, motivo por el cual no se cuenta con presupuesto. Asimismo acusó a los medios de comunicación de no fiscalizar. “Esperemos que no sean cómplices de la corrupción” dijo.