Mediante una videoconferencia inician curso de capacitación para todos los secretarios técnicos distritales y provinciales para intercambiar ideas con el Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC) Puno y el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC) con la finalidad de que no tengan dificultades en la elaboración de sus planesEl Jefe de la Oficina Regional de Gestión del Riesgo de Desastres del Gobierno Regional de Puno, Jorge Chávez Checa, refirió que muchos alcaldes de distritos desconocen la elaboración del plan de seguridad ciudadana y en otros simplemente se abocaron a copiar el plan, lo que no es correcto, las autoridades deben de conocer las zonas críticas en el tema de inseguridad en cada localidad.Consideró que de articular la problemática distrital, provincial y regional pueden elaborar un solo plan regional para contrarrestar los actos delincuenciales conjuntamente con los involucrados en el tema de seguridad ciudadana.Lamentó que no haya el compromiso de los representantes de los comités de seguridad ciudadana, a pesar de que está en incremento los actos delincuenciales. Recordó que la fecha para la entrega de los planes de los COPROSEC se está agotando, pero no están cumpliendo.Enfatizó que las autoridades que no presenten su plan de seguridad ciudadana no tendrán la oportunidad para ejecutar el plan.