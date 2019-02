El cardenal del Perú, Pedro Barreto, en los estudios de Onda Azul, resaltó la obra de Laudato Si del Papa Francisco. Del capítulo 01 refirió que se debe tener “cuidado de la casa común”, ya que el cambio climático, está generando efectos devastadores.Las investigaciones realizadas desde el magisterio social de la Iglesia, recogió varias evidencias científicas, motivo por el cual se considera que hay un riesgo inminente sobre el peligro de afectación al planeta tierra.Asimismo, comentó de la crisis humana, la búsqueda de la rentabilidad y destrucción de muchos lugares de la tierra. Por ello dijo: “todos somos parte del problema pero también somos parte de la solución”.Advirtió que en menos de dos años si no se cambia el rumbo o se asumen políticas de trabajo y de sensibilización habrá efectos desgarradores. “No solo el Perú, sufrirá más efectos del cambio climático sino el mundo.También mediante el Sínodo Episcopal, refiere el cardenal Barreto, muchos obispos abordan el tema de la Amazonia. “La Amazonía, es uno de los más grandes biomas, el 20 por ciento de oxígeno del mundo, se concentra en la Amazonía” dijo.“Hay un peligro latente, un apetito voraz que tiene los inversionistas” señaló, por ello mediante la red eclesial Panamazónica, tienen el interés de investigar y tomar acciones.De la Amazonía dijo que abarca nueve países de sudamerica, en el Perú representa el 13 por ciento, en Puno quienes aportan con cuota hídrica son las provincias de Sandia, Carabaya San Antonio de Putina.Antes de la intervención del hombre en la Amazonía y en varias de sus extensiones, hay una armonía, es decir no cazan, no hay contaminación.También saludo a Onda Azul por su aporte en su sentido de objetividad y humanidad.