Tras las últimas inundaciones en el entorno del mercado Túpac Amaru, la preocupación es por el desarrollo de la parada Sombrero de Oro, que no tendría un plan de contingencia para sobrellevar este problema.Según el presidente de la comité organizador, Fidel Calle Zuñiga, sólo esperan que no haya precipitación pluvial en la fecha del concurso, pues no tiene un plan para poder evacuar el agua pluvial, al ser el mercado una parte onda.Asimismo mencionó que vienen esperando el compromiso del alcalde para que se haga la limpieza del canal principal, que estaría tapado. Además señaló que la ruta será la misma que está establecida desde años atrás.(foto: Diario Correo)