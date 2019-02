Puno: Anciana fue atacada por canes adoptados por miembros de la Villa Militar

Publicado el dia martes 19 de febrero del 2019 a las 06:56

Humilde anciana fue atacada por perros adoptados por miembros del ejército ubicado en las viviendas de los militares entre el jirón Teodoro Valcárcel y el jirón Pardo.



Según las declaraciones de la afectada los perros salieron de unos los ambientes de las viviendas y la hicieron caer al piso donde se defendió con el bastón que tenía e que incluso fue apoyada por un miembro del ejército, no llegando a mayores el ataque de los canes.



Por su parte, Sarela Gómez, especialista de promoción y desarrollo ambiental de la Municipalidad Provincial de Puno, manifestó que ante la denuncia de un ataque de un perro callejero a una anciana se constituyeron hasta el lugar del hecho.



Donde corroboraron que el can es callejero y que es alimentado por el personal de la Villa Militar, sin embargo no sería la primera vez que ataca a una persona donde se concentran otros perros debido a por el lugar hay contenedores de residuos sólidos.



Aseguró que de persistir este tipo de problemas recién tomaran las acciones del caso, solo queremos exhortar a la ciudadanía atener muchísimo cuidado con los perros callejeros.