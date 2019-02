Una jovencita de iniciales N.C.C.T. (16), la tarde del domingo último, fue encontrada sin signos vitales encima de su cama, en una habitación del domicilio ubicado en la avenida Los Andes s/n del barrio Compuerta, en el centro poblado de La Rinconada. Según las primeras indagaciones, la joven habría muerto como consecuencia de asfixia mecánica.Al lugar, acudieron los agentes de la Policía, así como el fiscal Roberto Ochoa Romero de la fiscalía mixta de Ananea y los peritos de Investigación Criminal de Juliaca, quienes realizaron las diligencias correspondientes y recogieron algunas muestras de botellas de licor y bolsas de plástico, que llevarían a determinar qué pasó con la chica.Los agentes, encontraron varias botellas de gaseosa y de bebidas alcohólicas en la habitación, así como dos bolsas de ropa y caja de cartón cargadas de ropa, lo que hace presumir que la chica, habría llegado a dicho inmueble, desde otra zona, y no se descarta que sea víctima de trata de personas.Tras las diligencias, el cadáver que no presenta lesiones, fue trasladada hacia la morgue del centro de salud de La Rinconada, donde se realizará la necropsia de Ley que determinará la causa de la muerte. No se descarta que haya sido víctima de asfixia por tercera persona.