Puno: Matrículas y ratificaciones tendrían un avance del 30% tras supervisión a centros educativos

Publicado el dia martes 19 de febrero del 2019 a las 06:58

Jacinto Ticona Huamán, jefe de la Oficina Defensorial de Puno, recordó que durante los meses de noviembre a diciembre visitaron 10 instituciones educativas del nivel inicial, primaria y secundaria a fin de verificar el tratamiento del ingreso de nuevos estudiantes a los primeros grados por ser un dolor de cabeza para los padres de familia por los costos elevados de las cuotas de apafa.



En ese entonces identificaron a dos instituciones educativas donde recomendaron a devolver el excedente, en el presente año inicio la segunda fase de la supervisión a otros centros educativos donde están verificando el proceso de matrículas y ratificaciones, el mismo que tendría un avance del 30% y deberá de culminar el 11 de marzo día del inicio de las labores escolares 2019.



Aseguró que las cuotas de apafa en muchos de los casos no es consensuado en reunión de padres de familia, en el colegio María Auxiliadora identificaron el cobro de 25 soles pero no existe el acuerdo de padres de familia, donde convocaron al presidente de apafa y el director del nivel secundario quienes sustentaron que la anterior junta directiva no entregó el acta y no hubo acuerdo.



Enfatizó que convocaron a la Fiscalía de Prevención del Delito, UGEL Puno con quienes realizaron la intervención y recomendaron a regularizar el acuerdo de apafa. En caso de no ratificarse este dinero debe ser devuelto.



AL ser consultado sobre los cobros exagerados en el colegio comercial 45, respondió que se reunieron con el director y el presidente de apafa dónde identificaron el cobro de 150 soles donde de acuerdo a la normativa y el acta firmada se habría comprometido a devolver progresivamente el monto excesivo.