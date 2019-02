Puno: Exigiendo solución a sus reclamos extrabajadores de la minera Minsur toman puente Antauta

Publicado el dia martes 19 de febrero del 2019 a las 12:42

Un grupo de personas provenientes de los distritos de Antauta y Ajoyani bloquearon la vía que conduce hacia la mina San Rafael y salida a Juliaca como medida de protesta en contra de la empresa minera MINSUR.



Este bloqueo según los pobladores de la zona, habría iniciado a las 03 horas de la mañana de hoy, donde varios vehículos quedaron varados a causa del hecho.



Los manifestantes señalan que esta medida de protesta se debe a que existen irregularidades en el proceso de contratación para la planilla de la empresa MINSUR, donde se estaría contratado personas que no son del lugar.



Anderson Mamani, en representación de los protestantes dijo que el paro de 48 horas es porque no hay empleo local. “Jóvenes, señoras de diferentes contratas, meses anteriores se presentaron a las convocatorias, meses atrás, pero no hay respuesta hasta la fecha” dijo.



Incluso, refiere que cuando van a preguntar sobre la oportunidad laboral son maltratados por los responsables de gestión social.



Entre los 11 pedidos que le hacen alcance a la minera, también solicitan capacitación a los jóvenes, como parte del empleo local.