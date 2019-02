Puno: Solicitan informe a galeno que habría realizado un monto fuerte, tras intervención quirúrgica a un paciente

Publicado el dia martes 19 de febrero del 2019 a las 20:27

Luego de conocerse sobre el cobro de un monto fuerte que se habría realizado tras una intervención quirúrgica de su hijo en el hospital de Puno, a la señora Irma Condori Antallaca, quién hizo constar su malestar en el libro de reclamaciones, el director del hospital Manuel Núñez Butrón de Puno, Stalim Ramos Ramos, manifestó que solicitaron el informe al personal médico que realizó la cirugía al paciente.



Explicó que el caso, es de un paciente que pertenece al SIS, pero fue hospitalizado a consecuencia de un accidente de tránsito, lo que no se cubre con el SIS, pero si coberturado por la aseguradora, lo que no se habría cumplido.



Aclaró que al paciente se realizó una cirugía y que por este servicio se debió pagar al hospital, más no al galeno, lo que aún no se precisó, esperan que la afectada pueda presentar los recibos recibidos.



Aseguró que los cobros irregulares en la institución deben de ser sancionados, sin embargo previo a ello debe haber una investigación adecuada para las acciones correspondientes.



Consideró que la afectada debería formalizar una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción. En tanto en el nosocomio puneño se contarían con un promedio de 09 letreros donde hace mención a denunciar los actos de corrupción.