El fallecido ex alcalde de la Municipalidad Provincial de San Román, David Mamani Paricahua y ex funcionarios de confianza; entre estos el ex gerente de servicios públicos Alexander Romero Mozo y Ayni Limachi Colquehuanca; así como el ex subgerente de gestión ambiental Eved David Paredes Rodríguez fueron sentenciados a 4 años de pena privativa de la libertad suspendida por haber incurrido en el delito de contaminación ambiental, específicamente por no haber mitigado la contaminación del botadero de Chilla.Los sentenciados en su conjunto, también deberán pagar una reparación civil económica que asciende a los 50 mil soles, informó el fiscal adjunto provincial de la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales de Puno, Federico Chávarri Cuneo.Cabe precisar que ambas partes (imputados y fiscalía), apelaron a la decisión del juez, pues el representante del ministerio público solicito 5 años de pena privativa, además del pago de una reparación civil de 111 mil soles, en tanto los imputados no están de acuerdo con la sentencia dictada por el magistrado.El fiscal aclaró que, las autoridades que no corrijan los problemas ambientales en sus jurisdicciones (provincias y distritos), también serán procesados y sentenciados. Cabe precisar que, en estos dos últimos años, dos alcaldes provinciales fueron sentenciados con penas efectivas, Mario Huanca y funcionarios de la provincia de El Collao y David Mamani y funcionarios en la provincia de San Román.Finalmente, recordó que, la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales de Puno, actualmente viene trabajando en las labores de prevención del delito, principalmente orientado al buen tratamiento de los residuos sólidos y aguas residuales.“Estamos realizando las constataciones preventivas, las autoridades están en la obligación de implementar acciones de mitigación, para evitar la contaminación, caso contrario son denunciados e investigados”, replicó el fiscal Federico Chavarri.