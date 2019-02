El ex alcalde de la Municipalidad Provincial de San Román, Oswaldo Marín Quiro, habría dejado una deuda económica que supera los 10 millones de soles a la gestión del actual alcalde David Sucacahua Yucra, la mayoría de deudas por beneficios laborales; deudas económicas con la SUNAT, ESSALUD y otros.Ante esta situación, dijo que se viene preparando las denuncias contra el titular del pliego y quienes resulten responsables, “en tanto venimos trabajando para solucionar esta situación, “no es justo que se haya contratado profesionales para solucionar estos problemas y no se haya hechos nada”, expresó la autoridad de la provincia de San Román.Respecto a proyectos de inversión pública heredados por su antecesor, dijo que no superan los 6 proyectos con expedientes técnicos, cuyos presupuestos han sido reorientados a otros proyectos de inversión pública, “esta es otra situación que nos preocupa a nosotros y vamos a tratar de solucionarlo”, expresó Sucacahua Yucra.De otro lado, se mostró resignado respecto al drenaje para la ciudad de Juliaca, “solo un milagro nos podría salvar del arbitraje”, expresó David Sucacahua alcalde de la provincia de San Román; quien también señaló que este proyecto está en manos del Ministerio de Vivienda y Construcción, instancia que debe formular un nuevo de inversión pública con los saldos restantes del proyecto inicial del drenaje de aguas pluviales para la ciudad de Juliaca.