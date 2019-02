El fiscal José Domingo Pérez sustentará el próximo miércoles la denuncia que interpuso por la sustracción de documentos en las oficinas del Ministerio Público que habían sido lacradas luego de un allanamiento que él mismo encabezó el pasado 5 enero.Perú21 conoció que Pérez, quien es miembro del equipo especial, fue citado por el fiscal Reynaldo Abia para las 11:00 am. En esa misma fecha, el 27 de febrero, su fiscal adjunta Elvia Caro Izquierdo también deberá acudir al despacho de Abia, pero a las 9:00 am.El ex titular del Ministerio Público, Pedro Chávarry, debe responder por el mismo caso. Este diario supo que el fiscal Abia notificó ayer al ahora fiscal supremo para que -debido a las prerrogativas que le asisten por ser alto funcionario- decida la fecha, hora y lugar en la que se realizará la diligencia.Gracias a las cámaras de seguridad ubicadas en el piso 9 de la Fiscalía, se comprobó que personal del entonces fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, ingresó a las oficinas que habían sido aseguradas con precintos instalados por la Policía.La ex asesora de Chávarry, Rosa María Venegas Mello, contó tras esta revelación que sustrajo hasta tres cajas con documentación "privada".Por orden judicial, el fiscal Pérez acudió a las referidas oficinas para recabar información que confirmase su hipótesis: que Fuerza Popular, partido político al que investiga, había "capturado" a la Fiscalía de la Nación para evitar investigaciones en su contra.Precisamente, Venegas fue citada por Abia para este lunes a las 9:00 am. Asimismo, el jefe de la División de Investigaciones de Alta Complejidad (Diviac), coronel Harvey Colchado, deberá responder las interrogantes mañana a las 2:30 pm, ya que agentes de su instancia participaron de la sustracción de documentos.(Peru21)