Juliaca: Bancada parlametaria denuncia irregularidades en la obra drenaje pluvial de Juliaca

Publicado el dia viernes 22 de febrero del 2019 a las 06:41

En presencia de autoridades del gobierno central, regional y provincial se cumplió la 3ra sesión ordinaria de la bancada parlamentaria de Puno, que se desarrolló en el salón consistorial de la Municipalidad Provincial de San Román.



Para el parlamentario Lucio Ávila Rojas, quien a la vez elaboró el informe final del grupo de trabajo de investigación de drenaje pluvial, recordó a las anomalías del proyecto, exigiendo también que las denuncias no deben pasar por agua tibia.



Señaló también los responsables son de la gestión del ex alcalde fallecido David Mamani Paricahua y sus funcionarios y del ex alcalde Oswaldo Edwin Marín Quiro y sus funcionarios. Exigió a la presente gestión velar por lo que sigue de este importante proyecto.



Por su parte, el congresista Oracio Pacori Mamani, calificó al proyecto como una supervisión frustada, que viene arrastrándose por años. Agregó que el Ministerio Público, tras la presentación del informe, sólo viene elaborando los expedientes.



Al culminar la exposición de los especialistas, tuvo la palabra, Óscar Ayaunja, miembro del comité auditor del drenaje, quien remarcó que la ejecución actual de la obra, consta de 22 millones de soles, los que se vienen perdiendo con el paso del tiempo.



Igualmente señaló que se debe dar solución al dinero faltante de 69 millones de soles, los mismos que deben ser debatidos en el arbitraje. De la misma forma invocó a que las autoridades y la población estén pendiente de este proceso.