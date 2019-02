Puno: Denuncian que militante de Peruanos por el Kambio persiste en beneficiar a sus familiares

Publicado el dia viernes 22 de febrero del 2019 a las 06:42

Continúa la pugna de intereses de los militantes del partido de PPK, Hugo Llacsa Bustinza, coordinador regional de todas las bases del partido del gobierno de turno, denunció que ayer en la ciudad de Juliaca se cumplió una supuesta reunión de todos los sub prefectos a nivel del departamento de Puno, convocada por el prefecto regional, sin embargo la convocatoria lo habría realizado el coordinador de la Comisión Regional del partido de Gobierno Peruanos por el Kambio (PPK), José Romero Valencia.



Reveló que el señor Romero tiene la cúpula familiar trabajando en diferentes sectores, un claro ejemplo sería que el sub prefecto de Juliaca sería cuñado del acusado, el actual prefecto regional también tendría lazos familiares, en Azángaro su chofer habría sido designado como sub prefecto provincial, lo que ya no debe de continuar.



Aclaró que el prefecto regional no asistió a la supuesta reunión con las autoridades políticas, debido a que se encontraba realizando una entrevista personal con los supuestos candidatos a las sub prefecturas a nivel regional.



Lamentó que las oficinas descentralizadas, opds, estén siendo dirigidas por personas que no tienen compromiso con el desarrollo del departamento de Puno.



Aseguró que todas estas acciones negativas serán comunicadas al Ministro del Interior para las acciones pertinentes. “Ya no podemos caer en manipulaciones, juegos de grupos familiares que se están posesionado en cargo importantes dejando de lado a los que trabajaron apoyando al gobierno de turno”, acotó.



Recordó que ya enviaron las propuestas al Ministerio del Interior, donde priorizaron la capacidad de los postulantes para viabilizar el aspecto político y reorganizarlo.