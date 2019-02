Ayer la ONG Proyectos de Capital Humano y Social Alternativo dio a conocer un balance sobre la situación de la Trata de Personas en el Perú entre los años 2017 – 2018.En los retos de presupuesto y gobernanza, se supo en el año 2018, se destinó el 0.0052 por ciento del Presupuesto General de la República para las acciones de lucha contra la trata de personas. En el presente año somo se invierte 0,0045 por ciento. Sin duda es alarmante.¿Pero cuánto invierte el Estado por personas para combatir la trata de personas?, según datos, el 2018 el Estado invirtió s/ 0,25 soles. En el presente año el monto se reduce a s/ 0.22 soles. Lo más triste es que en la región de Madre de Dios, donde mayor caso de trata de personas se ha reportado, solo han destinado 16 mil soles.En tanto Puno, es la tercera región del país con mayores casos de trata después de Lima y Madre de Dios, así lo dio a conocer Mercedes Arce Huanca, coordinadora del proyecto.Se supo que, en el año 2018, el ministerio Público recibió 1433 denuncias por casos de trata de personas, donde se pudo identificar 1307 víctimas. Mientras que, en la Policía Nacional del Perú, se han reportado 725 denuncias de los cuales se identificó a 725 víctimas.De las denuncias reportadas, se concluyó: que el 85 por ciento de las víctimas son mujeres. El 78% de las víctimas reportadas por la policía fueron captadas por una falsa oferta laboral. El 60 % de las victimas reportadas por la policía son mayores de edad, pero no están en el registro de desaparecidos.Asimismo, se concluye que por cuatro años seguido, no se tiene un sistema de denuncias integrado entre la policía y el Ministerio Público. Además, no hay albergues especializados implementados por los gobiernos regionales y locales.Cabe resaltar que según la ley 29918, el presidente del Consejo de Ministros y el ministro del Interior deben rendir cuentas ante el Congreso sobre el avance en la lucha contra la trata de personas. Arce Huanca, resaltó también que la Dirección Regional de Trabajo debe difundir y trabajar en mejores oportunidades de trabajo para la juventud.