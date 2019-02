Puno: En la provincia de Chucuito exigen la devolución de 4500 galones de combustible

Actualmente existe incertidumbre sobre la devolución de 4500 galones de combustible de la obra ‘carretera Sina – Yanahuaya’ a la obra del primer tramo de la ‘carretera Desaguadero – Kelluyo’. Como se sabe, el préstamo de este insumo ‘de obra a obra’ se habría concretizado en la gestión del ex gobernador regional Juan Luque Mamani.



El consejero regional por la provincia de Chucuito, Freddy Efraín Rivera Cutipa, mostró su preocupación, puesto que actualmente ya hay problemas en la referida obra del primer tramo ‘carretera Desaguadero – Kelluyo’, “lamentablemente no hay combustible para el movimiento de las maquinarias”, expresó.



“Nos preguntamos: ¿cómo se va a devolver esta cantidad de combustible?, porque nos han informado que la carretera Sina – Yanahuaya no cuenta con presupuesto asignado para este año”, indicó. Ante esta situación, dijo que emprenderán las acciones legales contra quienes resulten responsable del préstamo de insumos ‘de obra a obra’



Finalmente, recordó que actualmente vienen solicitando un informe situacional de la obra: ‘primer tramo carretera Desaguadero – Kelluyo’, puesto que actualmente serían múltiples las presuntas irregularidades.