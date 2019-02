Juliaca: FEDAC rechaza danzar por motivo de la parada de carnavales en la avenida Andrés Avelino Cáceres

Publicado el dia viernes 22 de febrero del 2019 a las 15:05

Luego de una asamblea de presidentes de los conjuntos folklóricos agremiados a la Federación de Arte y Cultura de la Provincia de San Román, decidieron no ir a bailar a la avenida Andrés Avelino Cáceres del cono nor oeste.



Edwin Torres Rodríguez, presidente de esta organización, señaló que con esta decisión se espera respetar la tradición de danzar en las calles céntricas de la ciudad, básicamente rezando por la seguridad de los danzarines.



Asimismo mencionó que las labores de refacción so tardías en la nueva avenida, en tanto que la decisión de los conjuntos, pasa por encima incluso de las ordenanzas de las municipalidad que prohíben aspectos en el centro de la ciudad.



Igualmente señaló que las reuniones con las autoridades del comité provincial concluyeron, por lo que no hay más diálogo sobre el tema. En ese sentido invocó al entendimiento del alcalde provincial.