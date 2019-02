Renunciantes de PpK "no se han sentido parte" de lo que se vio en los chats

Publicado el dia sábado 23 de febrero del 2019 a las 06:42

El presidente Martín Vizcarra señaló este viernes que los legisladores oficialistas que los últimos días han renunciado al partido de Peruanos por el Kambio "seguramente no se han sentido parte" de los chats del Comité Ejecutivo Nacional de dicha agrupación en los que se coordina cómo deslindar de las críticas a los aportes económicos en las elecciones del 2016, donde Violeta y el actual mandatario ejercieron como jefes de campaña.



"Seguramente [los renunciantes] no se han sentido parte de esos conceptos que se desarrollaron allá, así que nosotros aceptamos todos los puntos de vista, los comprendemos, algunos quizás no los compartimos, pero como demócratas que somos los respetamos", sostuvo en diálogo con Canal N.



Vizcarra prefirió no opinar respecto al contenido de los chats, puesto que en estos se le refiere. Pidió a la prensa, en ese sentido, analizar dichas conversaciones para "sacar sus conclusiones".



"Como soy parte de alguna manera referida en esos chats, no quisiera hacer comentarios, que sean analistas independientes que sea la prensa objetiva, analistas independientes, que sea la prensa objetiva la que saque sus conclusiones", indicó.



Finalmente, y al ser consultado sobre la situación de Venezuela teniendo en cuenta que el sábado 23 de febrero es el día en el cual el presidente interino de dicho país, Juan Guaidó, se comprometió a hacer ingresar la ayuda humanitaria, Vizcarra dijo esperar se recobre la democracia en la región.(Peru21)