El fiscal José Domingo Pérez fijó para este lunes un interrogatorio a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, para que responda sobre los presuntos aportes irregulares que habría recibido para sus campañas presidenciales del 2011 y 2016. Pero la diligencia no se realizará ese día.Perú21 conoció que la abogada de Fujimori, Giuliana Loza, pidió la reprogramación de la misma porque tenía previsto realizar un viaje fuera de Lima. Hoy el fiscal Pérez accedió al requerimiento y establecerá una nueva fecha tras el retorno de Loza a la ciudad.La ex candidata presidencial, precisamente, se encuentra recluida en el penal de Chorrillos cumpliendo 36 meses de prisión preventiva por el caso que le sigue el Ministerio Público.Pérez tomará su declaración sobre los supuestos aportes de la empresa Odebrecht -que habría ascendido a más de US$1 millón- y sobre los aparentes aportantes fantasma que habrían registrado en la declaración de ingresos ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).No será la primera vez que Keiko Fujimori será interrogada en el penal. El pasado miércoles respondió a las preguntas del fiscal Jorge García por el supuesto "lavado" de dinero que habría encargado el ex secretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez.Según el ex piloto Jesús Vásquez, Ramírez le contó que Fujimori le pidió que "lavara" US$15 millones. No obstante, esa versión fue negada por la lideresa fujimorista. (Peru21)