Puno: Aclaran que la enfermedad viral detectado en truchas no genera riesgo para el consumo humano

Publicado el dia sábado 23 de febrero del 2019 a las 07:10

Tras conocerse del informe que ha emitido SANIPES sobre el hallazgo del VIRUS de la Necrosis Pancreática Infecciosa (VNPI) asociados a la presencia de signos clínicos en la especie trucha arcoíris cultivadas en establecimientos acuícolas del departamento de Puno, Johnson Gómez Mulluni, presidente de la federación de productores de trucha, manifestó que oficialmente no tienen conocimiento sobre el particular, pero si por otros medios.



Aclaró que la identificación del virus no lo realizó SANIPES, sino sería una empresa que se dedica a vender productos veterinarios – acuícolas AQUAVAC PERU SAC. Para confirmar dicha información Sanipes mandó muestras a Chile.



Al ser consultado sobre la repercusión en la cuestión económica debido a que habrá mortalidad de truchas de acuerdo al documento, respondió que SANIPES está equivocado y que desde hace muchos años están luchando para que se instale un laboratorio especializado en Puno, pero que actualidad no se concreta.



Reconoció que el virus ya estaba presente hace más de 15 años en el lago Titicaca, por lo tanto, las mortalidades no serían de ahora, lo que consideró que no es novedoso, solo lo habrían identificado. Remarcó que la repercusión es a nivel económico y no hay riesgo para el consumo humano.



Cabe citar, que este domingo sostendrán una reunión de emergencia en la Municipalidad Provincial de Chucuito - Juli, donde se informará sobre el virus identificado, la situación actual de la construcción del laboratorio Ictopatología en la región de Puno y el trabajo que están cumpliendo sanipes, ministerio de la producción en Puno.