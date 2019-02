Claudio García Choqueluque, presidente del frente de defensa contra la contaminación de Chilla, manifestó que la Municipalidad Provincial de San Román, no cumplió con las acciones de descontaminación en el botadero.Sostuvo que en la actualidad los factores contaminantes (moscas, olores, lixiviados y otros) no han sido controlados, pese a los anuncios de la Unidad de Residuos Sólidos URS de hacer trabajos.En ese sentido dijo que tras la reunión sostenida ayer con la autoridad, nuevamente se comprometieron a realizar trabajos de descontaminación, en tanto no descartó medidas de protesta en caso de incumplimientos.En otro momento exigió el cronograma para la finalización de las celdas de emergencia de basura.