Publicado el dia domingo 24 de febrero del 2019 a las 12:37

Legislador de Acción Popular, Yonhy Lescano, denunciará al legislador aprista Mauricio Mulder, ante la Comisión de Ética Parlamentaria y ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, tras revelarse que promovió contrataciones irregulares durante su gestión como vicepresidente del Congreso.



“Presentaré la denuncia para que el caso de los trabajadores fantasmas, contratados por recomendación directa de Mulder, sea visto en la Comisión de Ética y también en Acusaciones Constitucionales porque se trata de un delito”, sostuvo Lescano.



Lescano consideró que el caso Mulder debe incluirse en la agenda de la sesión extraordinaria de la Comisión de Ética de mañana porque reviste la misma gravedad que las denuncias contra sus colegas Héctor Becerril (Fuerza Popular) y Glider Ushñahua (Unidos por la República), las cuales serán sometidos a admisibilidad en dicha reunión.



Señaló que existen pruebas y evidencias de que Germán Luna Segura y Percy Ramuchi no asistieron a trabajar al Fondo Editorial del Congreso (FEC), pero que sí recibieron sus remuneraciones como si hubieran cumplido con sus labores.



“Existen testimonios de los trabajadores y del mismo jefe del fondo editorial (Ricardo Vásquez Kunze) de que no han ido a laborar, pero cobraron. Eso es un escándalo que no solo es una falta ética sino delito”, expresó.



Lescano sostuvo que lo revelado en los medios de comunicación amerita una exhaustiva investigación de todas las contrataciones realizadas en la gestión de Mulder en la tercera vicepresidencia del Legislativo. De acuerdo a una denuncia periodística, Germán Luna Segura y Percy Ramuchi, personas allegadas a Mulder, fueron contratados en el FEC por recomendación de Mulder cuando integraba la mesa directiva del Parlamento.





Vía:Exitosa.