Comité peruano del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos) advirtió que el centro histórico de Cusco, antigua capital del imperio de los incas, puede perder su calificación de patrimonio de la humanidad por la ampliación de un hotel que rompe el perfil y estilo arquitectónico de la urbe.Icomos, entidad especializada asesora de la Unesco en temas de patrimonio mundial, solicitó demoler parte de la polémica ampliación del hotel Four Points by Sheraton, un edificio de siete pisos en una zona de la ciudad donde el resto de edificios tradicionales no pasa de dos pisos.En un informe cuyo resumen tuvo acceso la agencia Efe, la organización recomendó derruir cinco de los siete pisos que sobrepasan el límite de altura permitido para las construcciones en esa parte de la ciudad.¿Cuáles serían las sanciones?Los especialistas señalaron también que la demolición debe realizarse sin perdonar las sanciones contra los responsables de la construcción.La construcción del hotel está a cargo de la inmobiliaria R y G, a la que la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Cusco impuso una multa de 4,6 millones de soles (1,4 millones de dólares) por haber dañado patrimonio histórico como un muro inca que había en la zona excavada.Sin embargo, el Ministerio de Cultura decidió en enero anular la multa al entender que la sanción se había impuesto una vez que ya había caducado el plazo marcado por ley, por lo que decidió abrir otro proceso para instaurar nuevamente una multa.Durante una comparecencia a inicios de mes ante la comisión de Cultura del Congreso, el ministro de Cultura, Rogers Valencia, aseguró que su oficina tiene la voluntad de determinar la responsabilidad de la empresa por los daños ocasionados.Controversias"Sentimos la misma indignación del pueblo cuando se destruye el patrimonio del Cusco. No solo porque soy cusqueño sino porque asumí la responsabilidad de su defensa", señaló Valencia.En su comunicado, el Icomos acusó al Ministerio de Cultura de favorecer más al infractor en lugar de promover la aplicación de sanciones y la toma de medidas correctivas.Para el Icomos, la construcción ha violado todos los principios jurídicos y técnicos sobre intervenciones en un centro histórico tan valioso como el de Cusco, cuyos inmuebles aglutinan muchas veces estructuras incas con elementos coloniales.El casco antiguo de Cusco, ubicado en el sur de los Andes peruanos a 3,400 metros sobre el nivel del mar, fue declarada patrimonio de la humanidad por la Unesco en 1983.Vía:EFE.