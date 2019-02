Puno: La palabra de señor nos invita a tomar acción respecto al amor a nuestros enemigos

Durante la misa dominical se hizo la lectura del Santo Evangelio de del primer libro de Samuel, en esta primera lectura, tenemos una gran enseñanza, implícita en el actuar de David, él no hace morir a Saúl traspasándolo con su espada porque no quiere atraer sobre sí la maldición por haber aniquilado a un hombre consagrado por el Señor, sino que quiere que sea el mismo Dios quien le haga justicia frente a su enemigo.



En la segunda lectura al dirigirse en, estos versículos, a los Corintios el Apóstol San Pablo también se dirige a nosotros y hace la comparación entre “el primer hombre, Adán”, que “se convirtió en un ser vivo”, y “el último Adán”, Jesucristo, “espíritu que da vida” subrayando que el primer hombre procede de la tierra y es terreno, mientras que el segundo Adán, eleva a los hombres a un plano celestial. Jesús, de naturaleza divina, clavado en la cruz por nuestra redención, ha vencido la muerte y nos ha conquistado una nueva vida.



Asimismo, en la tercera lectura del santo evangelio según San Lucas, Jesús hace énfasis en el amor y el perdón incondicional a todos los seres humanos, incluso a los que nos persiguen, a los que nos odian. Jesús traza unas normas de conducta: perdón en lugar de venganza, amor al enemigo, en vez de odio y revancha.



Asimismo, tratemos de aplicar esta regla de inmediato en cualquier pequeña cosa y nos daremos cuenta de cuán formidable y decisiva es en todo, no desaprovechemos la oportunidad para aplicar las enseñanzas del Evangelio del domingo, todos los días, en las diversas circunstancias que a diario se nos presentan.