Puno: Municipio no tiene ordenanza municipal para evitar la tala de árboles

Publicado el dia martes 26 de febrero del 2019 a las 07:54

Frente a la preocupación de algunos vecinos sobre la tala de árboles que se viene realizando en la ciudad de Puno, la sub gerente de parques y jardines, Sonia Sánchez, sostuvo que actualmente solo hay comunicado pero no pueden realizar una acción de fiscalización, ni sanción porqué aún no se aprueba una ordenanza municipal para la restricción de la tala de árboles.



Recordó que en el comunicado de la comuna municipal se especifica que por cada árbol que se tale se deben de reponer 10, lo que también quedaría solo en comunicado.



Aseguró que está en manos de los regidores hacer efectivo esta iniciativa de emitir una ordenanza municipal. En el presente año recibieron solo una denuncia de tala de árboles en el barrio 2 de mayo cerca de Azoguine, sin embargo habría más casos.