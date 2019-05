Onda Azul lo advirtió oportunamente sobre los intereses de algunas autoridades del nivel central; sin embargo, las autoridades del gobierno regional y gobiernos locales no se pronunciaron en su momento sobre la propuesta del proyecto de ley que hoy perjudica seriamente a la región de Puno, tras la publicación de la Ley Nro.30918 – ‘ley que fortalece los mecanismos para el tratamiento de las acciones de demarcación territorial’Como se sabe en el artículo 12 de la referida ley, indica que, en caso no haya solución documentada a la delimitación de los limites territoriales, se someterá a consulta popular la solución de los problemas territoriales. Para el gobernador regional Walter Aduviri, la referida norma tiene nombre propio; ante esta situación, dijo que actuarán legalmente, a través de las procuradurías del gobierno regional y los municipios provinciales de Puno y El Collao.Asimismo, expresó que nunca fue advertido e informado sobre la propuesta del proyecto de ley, que ayer fue promulgado y publicado en el Diario Oficial El Peruano; de este hecho responsabilizó a todos los congresistas que representan a la región de Puno.Sobre el Proyecto Paltirure, Aduviri Calizaya, simplemente dijo que será respetuoso a la decisión del pueblo. Al ser consultado sobre la resolución emitida por la Autoridad Nacional del Agua, dijo que al momento no ha recibido ninguna respuesta y que continua en tramite el recurso presentado por la región de Puno.Finalmente, ratificó que este miércoles 27 de febrero las autoridades de la región de Puno, se trasladarán a las zonas de frontera, Pasto Grande y otros, con la finalidad de realizar un reconocimiento de los linderos territoriales. Al ser consultado sobre la ejecución de proyectos de inversión en la zona, no quiso dar detalles y dijo que todos los anuncios se realizarán en la zona.