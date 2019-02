Juliaca: Conjuntos folklóricos presentaron propuesta de nuevo recorrido por el jirón Mariano Núñez

Publicado el dia miércoles 27 de febrero del 2019 a las 07:27

Ayer los directivos de la Federación de Arte y Cultura de la Provincia de San Román, mediante un conferencia de prensa y liderados por su presidente Edwin Torres Rodríguez plantearon otra ruta por el centro de la ciudad.



Se trata del jirón Mariano Núñez, iniciándose en el avenida Tacna con Mártires 4 de noviembre hasta llegar a la laguna temporal. Esta ruta forma parte del plan de contingencia y debe concluir antes de las 22:00 horas.



Asimismo mencionó que esta decisión fue en asamblea donde participaron el total de los 43 conjuntos participantes, y que no es una decisión unilateral del presidente de la federación y sus directivos.



Luego de la conferencia se pronunció el presidente de la comisión de carnavales de la municipalidad, Raúl Calcina Coila, quien afirmó que ante la nueva propuesta no darán las garantías y los servicios de limpieza, seguridad y otros.



Reiteró que vienen levantando las observaciones en la avenida Andrés Avelino, tanto de la iluminación, palqueros, baños ecológicos y otros. Sin embargo acotó que se hará respetar las leyes para que no se dance en el centro.