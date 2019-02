Puno: Exigen la intervención de las calles céntricas debido a que se encuentran en completo abandono

Publicado el dia miércoles 27 de febrero del 2019 a las 07:28

Walter Rodríguez Vásquez, decano del colegio de Antropólogos, sostuvo que cuenta con el plan regulador de rutas del año 2010 y el plan de desarrollo concertado del 2012 al 2021, los mismos que no se implementaron a pesar de que a la ex gestión le costó una gran cantidad de dinero y la contratación de un ingeniero especialista en transportes.



“Hay vías que van a construir que están en total abandono, que soportan una alta transitabilidad de trasporte urbano, como es la calle Deza, Azoguini, Lambayeque e Ilave”, dijo.



Exhortó a los funcionarios a darse una vueltita por estas calles ya mencionadas a fin de constatar el mal estado de las vías y que los mismos deben de ser intervenidas por la autoridad local.



Recordó que cuando se realizó la remodelación del parque Manuel Pino, se realizó un plan integral de peatonalización de sus vías conexas, Lambayeque, Santiago Giraldo, Lima y las calles que dan con el mercado central, lo que no se concretó. Sin embargo debe ser integrado a otros proyectos del plan de desarrollo integral.