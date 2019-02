Puno: Profesionales de salud divididos en dos grupos exigen sinceramiento de las plazas al 100%

Publicado el dia miércoles 27 de febrero del 2019 a las 07:29

Nuevamente profesionales de salud se apostaron en los exteriores de la sub sede del Gobierno Regional de Puno, donde un grupo de profesionales exigían el sinceramiento de las plazas en un 100% en las 11 redes de salud y el otro grupo exigían continuidad laboral.



Uriel Rafael Rafael, profesional de enfermería, señaló que están exigiendo el concurso CAS público, así como se realizaba en los años 2011, 2012, 2013, 2014, hasta que ingreso el entonces gobernador regional Juan Luque desde esa fecha se habría cortado directamente todos los concursos públicos.



Recordó que en ese entonces se ofertaban 1265 plazas, los mismos que actualmente no se convocan. Aseguró que al año un promedio de 700 profesionales de salud egresan del serums, quienes no tienen oportunidad laboral desde hace 04 años.



Consideró que los trabajadores de salud quienes exigen continuidad laboral deben ser evaluados permanente con la intervención con los representantes del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. La convocatoria estaría previsto para los primeros días de marzo.