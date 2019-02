Durante la presentación de la maqueta virtual y física de la plaza de armas, se dio cuenta que esta obra se ejecutará por administración directa en dos etapas, la primera será ejecutado con un monto de 2 millones 545 mil soles y como segunda etapa está recuperar las vías conexas adyacentes a la plaza de armas incluyendo la plaza Daniel Alcides Carrión donde se proyecta su recuperación con un subterráneo, donde aún no precisaron el presupuesto.El alcalde de la Municipalidad Provincial de Puno, Martin Ticona, refirió que este proyecto tiene una licencia otorgado por el Ministerio de Cultura, pero no sería un traba para no escuchar a los colegios profesionales, próximamente socializaran el proyecto de recuperación de la avenida Simón Bolívar.Explicó que sostuvieron conversación con la empresa Electro Puno, para que las redes tendidas en la plaza de armas, sean instaladas por el subterráneo, ya habría un compromiso del gerente de esta empresa.Con respecto al financiamiento del proyecto, aseguró que realizaron un re-examen del presupuesto y habría dos mecanismos para financiar la obra, entre ellos: los ahorros y la posibilidad del crédito. El área de intervención sería aproximadamente 5 mil 900 metros cuadrados.Remarcó que tienen proyectos que están camino, que sumados superaran los 35 millones de soles financiados por el Ministerio de Vivienda Construcción y saneamiento a través del programa de saneamiento. También a pistas y veredas en los diferentes barrios, tampoco descuidaran las obras considerados en el presupuesto participativo.