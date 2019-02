Hasta el 31 julio de este año tienen plazo los mineros informales para ser incluidos en las coordenadas. Además de entregar los instrumentos de gestión ambiental. Así informó David Guerra evaluador y capacitador de la Ventanilla Única de la Dirección Regional de Energía y Minas.Dijo además que son 5981 registros que tienen que hacer la declaración de compromiso y el registro de saneamiento. “En el caso de no hacerlo serán excluidos de “REINFO” y pasarán a ser mineros ilegales”.Mediante la ley de formalización Decreto Legislativo 1293, 1336; Decreto Supremo 018 Y 038, el funcionario refiere que se ha simplificado los trámites para que sean los mismos mineros que procedan con sus documentos.Recuerda que en anteriores ocasiones era complicada la formalización, pero con los trámites, ahora hay facilidades. En tanto, no precisó si los instrumentos de gestión ambiental garantizarán que no se tenga mucho impacto al medio ambiente.