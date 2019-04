El expresidente Pedro Pablo Kuczynski será sometido esta tarde a una intervención quirúrgica, informó hoy su hija Alex Kuczynski, a su salida de la clínica donde se encuentra internado por un problema cardiaco.En breves declaraciones a la prensa, sostuvo que el estado de salud de su padre no es estable y que “necesita una cirugía de emergencia esta tarde”.Kuczynski, sobre quien pesa una orden de prisión preventiva por 36 meses por el caso Odebrecht, es tratado por expertos de la Clínica Anglo Americana de un bloqueo auriculo-ventricular de primer grado e hipertensión arterial.El jueves pasado, el informe médico de este centro médico recomendó que ex mandatario continúe internado en la Unidad de Cuidados Intensivos, dado que presenta una “taquicardia ventricular no sostenida (esporádica) con riesgo de descompensación ante situaciones de estrés con potencial riesgo de fibrilación ventricular y muerte súbita”.Fuente:Agencia Andina.