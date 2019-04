Identifican dos nuevas especies de pájaro ojiblanco

Publicado el dia domingo 28 de abril del 2019 a las 08:19

Dos nuevas especies de una pequeña ave conocida como ojiblanco o zosterópido han sido identificadas en Célebes, Indonesia, informa un estudio publicado en la revista Zoological Journal of the Linnean Society.



De acuerdo con la investigación, realizada por los científicos del Trinity College de Dublín (Irlanda) en colaboración con la Universidad de Haluoleo (Indonesia), las nuevas especies han sido identificadas como el ojiblanco de Wakatobi, que habita en islas colectivas de Wakatobi, y el ojiblanco de Wangi-Wangi, endémico de la isla homónima, situada al norte de las Wakatobi.



"Encontrar dos nuevas especies del mismo género de aves en la misma isla es notable", dijo la zoóloga Nicola Marples del Trinity College. Sin embargo, aunque parecen similares, las dos especies tienen orígenes bastante diferentes, lo que calienta aún más el largo debate científico sobre cómo se definen las especies.



Según explican los investigadores, el ojiblanco de Wakatobi no es en realidad un ave recién descubierta. La primera mención de la población de Wakatobi en la literatura científica la hizo en 1903 el ornitólogo alemán Ernst Hartert, quien se refirió a ella como a una especie separada, denominada "Zosterops flavissimus". Sin embargo, esta población se subsumió posteriormente como una subespecie del ojiblanco ventrilimón ("Z. chloris"), y posteriormente se denominó "Z. chloris flavissimus".