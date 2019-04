Puno: Aseguran que la oficina de diálogo y concertación del gobierno regional está abandonada

Milton Cariapaza Roque, dejó en claro que no es el responsable de la Oficina de Dialogo y Concertación del Gobierno Regional de Puno. “lamentablemente la oficina está en un abandonado, no tiene presupuesto, tampoco personal; sin embargo, nos han encargado provisionalmente para hacer el diagnóstico del número de conflictos a nivel de la región de Puno”, indicó.



Como consultor en temas sociopolíticos e indígenas del gobierno regional de puno, dijo que ya iniciaron las coordinaciones con algunos sectores, educación, salud, límites territoriales, entre otros.



Recalcó que recién vienen trabajando en el diagnóstico situacional. Aclaro que en Puno reemplazarán algunos términos como conflictos y negociaciones, debido a sus malas interpretaciones. Asimismo, dijo que desde el nivel central se ha prohibido la apertura de más mesas de dialogo, debido al incumplimiento de los múltiples compromisos.



Finalmente, justifico su inasistencia al Consejo Regional de Puno, argumentando que la invitación le llego tardíamente. Aclaró que no se corre a la invitación de los consejeros y que asistirá en una próxima citación.