El consejero regional por Sandia, Wilfredo Meléndez Toledo, fue enfático al señalar que no hubo resultados favorables de la Comisión Nacional Para el Desarrollo y Vida Sin Drogas – DEVIDA con el productor de Puno, principalmente de la zona selva de la región.Enfatizó que los proyectos de DEVIDA no han tenido los resultados que esperaban los productores de la región Puno, “una cosa es lo que se anuncia, cuando se dice que el productor cocalero ya puede vivir con otro producto, cuando la realidad es otra”, indicóConsideró que en Puno falta un trabajo articulado con todos los sectores e instituciones, “lamentablemente DEVIDA no ha respondido a las necesidades de los productores”, replicó el consejero por la provincia de Sandia.“Lamentablemente los ex alcaldes expresan como muchas anuencias que se ha mejorado la agricultura, se ha mejorado los cultivos del café, pero actualmente no ya nada, más al contrario se ha reducido los cultivos del café en las diferentes cooperativas, peor en las organizaciones, son muy contradictorias las declaraciones que se hacen”, indicó Meléndez Toledo.