El presidente del frente de defensa contra la contaminación de Chilla, Claudio García Choqueluque, mencionó que a la par, el Ministerio del Ambiente debe concluir el expediente técnico del cierre definitivo del botadero, y que no sea un anuncio nada más.Asimismo, mencionó que la municipalidad tuvo 6 meses para este trabajo, desde la campaña electoral del ahora alcalde David Sucacahua Yucra.Finalmente cuestionó que no hay un equipo técnico para este tema, pues hasta ahora no cambia al jefe de la unidad de residuos sólidos, pese a que en tres reuniones y bajo acta anunciaron su cambio.