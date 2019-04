Puno: Denuncian la invasión de terrenos destinados para construcción de aeropuerto en Ventilla

Publicado el dia martes 30 de abril del 2019 a las 07:17

Rufino Machaca Quinto, presidente del comité regional del Qhapaq Ñan, lamentó que las autoridades y los representantes de la sociedad civil no se pronuncien sobre la invasión de los terrenos destinados para la construcción del aeropuerto en el sector de Ventilla, el mismo que fue donado por la familia Cáceres en aquellos años.



Recordó que en el año 1966 varios representantes de los sindicatos y pobladores de los diferentes distritos se pronunciaron exigiendo la construcción de un aeropuerto para la ciudad de Puno, sin embargo en la actualidad estaría quedando en el olvido.



Aseguró que ya presentaron un documento al gobernador regional de Puno, a fin de que pueda pronunciarse y sanear la documentación del terreno e iniciar con la construcción del aeropuerto de Puno, donde en los años 1980 aterrizaban aviones de Bolivia.



Exhortó a la ciudadanía puneña a pronunciarse sobre el particular y no permitir que personas inescrupulosas se estén apropiando de estos terrenos con fines lucrativos.