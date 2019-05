En Lima , los jóvenes pueden demorarse hasta un año en conseguir su primer empleo. Según un sondeo realizado por la Fundación Forge Perú a 200 jóvenes entre 18 y 24 años durante el 2018, solo un 25% ellos firmó un contrato, el resto trabajó bajo un acuerdo verbal.María José Gómez, directora de la fundación Forge Perú, informó que en el país existe 1,8 millones de jóvenes entre 18 y 25 años que no estudian, ni trabajan y que la proporción de mujeres es mayor al de los hombres. Asimismo, indicó que este sector sector afecta al desarrollo social, profesional, personal y económico de la persona, sobre todo si hablamos de jóvenes.¿Cómo podemos diferenciar un empleo formal de uno informal? La especialista nos explica las principales características para distinguir un trabajo formal o informal:- Es un empleo formal cuando existe un contrato de trabajo que especifique las obligaciones del trabajador y de la empresa con ellos. Al laborar bajo un contrato el trabajador goza de los beneficios laborales que le corresponden y que lo diferencian de un informal: seguro de salud, CTS, Planilla, vacaciones, aguinaldo, sueldo fijo, días de descanso, utilidades, entre otras.- En un empleo informal el trabajador carece de un contrato por lo tanto no tiene derecho a los beneficios ya mencionados. Además de que se encuentra en una situación vulnerable frente a un despido. La informalidad no solo se encuentra en trabajos de pequeñas empresas sino también en las grandes, donde hasta las personas más calificadas tienen estos contratos.(Peru21)