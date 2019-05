La defensa de Luis Nava Guibert , ex secretario de la Presidencia durante el segundo gobierno de Alan García , a cargo de Cynthia Yanelli Bravo, denunció advertencias de parte del Partido Aprista contra su defendido e indicó que este también sufre riesgos a su integridad por parte de esta agrupación política.“Si vamos a analizar que el Partido Aprista Peruano como organización es peligrosa para la integridad de un investigado, entonces me pliego a ese pedido respecto a mi defendido”, refirió.Durante su participación en la audiencia en la que se evalúa el pedido de 36 meses de prisión preventiva contra Luis Nava, la abogada manifestó que considerando el argumento de la fiscalía de solicitar arresto domiciliario para Miguel Atala tras su confesión, su defendido correría los mismos peligros a su integridad física.“Se ha alegado respecto al investigado [Miguel Atala], que el Partido Aprista Peruano sería un peligro para la integridad del procesado Miguel Atala Herrera, tratando de alguna forma de vincular en esto a mi defendido de manera indirecta, se cita incluso la declaración del abogado Erasmo Reyna que no está incorporado aquí”, dijo Cynthia Yanelli Bravo.En ese sentido, refirió que los congresistas Jorge del Castillo y Mauricio Mulder, han amenazado y calificado a Luis Nava e incluso han negado su vinculación con la agrupación política.“Los congresistas Jorge del Castillo y Mauricio Mulder han amenazado con denunciar a mi defendido por las conductas que ha realizado. Lo han llamado de paria para abajo, han negado o se han avergonzado de su pertenencia en un momento al Partido Aprista Peruano, le han suspendido su vinculación con ese partido”, señaló la defensa.(Peru21)