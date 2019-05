Puno: Verifican el transporte del combustible mediante el scop y gps en región Puno

Publicado el dia miércoles 01 de mayo del 2019 a las 06:17

Durante el seminario de inversionistas con el tema el Scop y el Gps considerados como herramientas importantes para el control respectivo y los mismos inversionistas lleven un control adecuado de la cadena de comercialización de combustibles, dieron a conocer que vieron temas informalidad, el scop, el gps y los medios de transporte.



El jefe regional del Osinerming en Puno, Richard Chinchihualpa Gonzales, indicó que están realizando operativos que verifican el transporte del combustible mediante el scop si realizaron o no los registros adecuados y mediante el gps para ver si está funcionando su monitoreo permanentemente.



Explicó que en el gps vieron que algunos medios de transporte no están utilizando adecuadamente esta herramienta y que la señal no es permanente, pero algunos por problemas de distancia los equipos no transmiten.



Aseguró que frente a ello ya hubo sanciones y suspensiones hasta que se corrijan, durante el año 2018 suspendieron más de 100 medios de transporte de transporte quienes no reportaron adecuadamente el scop y no hubo el control adecuado del gps. A nivel del departamento de Puno se tiene más de 300 unidades registradas los que son monitoreados para saber la ruta que llevan.