Puno: Tras la contaminación del Río Coata pobladores estarían migrando a otras ciudades

Publicado el dia jueves 02 de mayo del 2019 a las 07:03

El presidente del Frente de Defensa de la cuenca del río Coata, Félix Suasaca Suasaca, confirmó que frente a la contaminación que están sopesando la población está disminuyendo, muchos están optando por dejar sus tierras para irse a otros lugares.



Explicó que un claro ejemplo sería la Institución Educativa Primaria Pocsin Carata del distrito de Coata, dónde durante los años 1987, 1989, 1990, contaba con más de 400 estudiantes, pero actualmente se tiene 20 alumnos, la mayoría opto por migrar a la ciudad porqué encuentran calidad de vida en el distrito de Coata.



Aseguró que el agua no es apto para el consumo humano, no cuentan con alimento para el ganado, también corren el riesgo de tener afectaciones en sus sembríos, entre otros factores que afectan la vida de los pobladores.



Recordó que desde el año pasado están solicitando la declaratoria de estado de emergencia todas las aguas de pozo de consumo humano tras haber presentado algunos resultados de análisis, el mismo que se encontraría en la presidencia de consejo de ministros, dónde no tendría ningún avance. Frente a esta desidia del gobierno central los acaldes de Huata, Coata, Capachica, Caracoto, Chilla viajaran el 07 de mayo a Lima.



A ello se suma la falta de médicos en el centro de salud, lo que se puso de conocimiento a las autoridades pero hasta la fecha no se toman acciones.