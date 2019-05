Puno: En operativo a la Feria de la Alasita recomendaron a las feriantes a retirar los cables mellizos

Publicado el dia viernes 03 de mayo del 2019 a las 07:00

Tal como estuvo previsto, se cumplió con el primer operativo multisectorial en el trayecto de la feria de la alasita, con la participación de representantes del Ministerio Público, Sunafil, la Superintendencia Nacional de Migraciones, el Grupo Terna de la Policía Nacional del Perú, la Unidad de Seguridad del Estado, la comisión especial de alasita, defensa civil, entre otros.



Marleny Urbina Herrera, Fiscal Provincial de la Primera Fiscalía de Prevención de Delito de Puno, informó que verificaron varios aspectos, principalmente las medidas de seguridad que adoptaron por parte de la comisión y los feriantes de la zona para garantizar la seguridad de las personas.



Asimismo verificaron que los billetes que expenden no tengan las mismas características de los originales para no generar confusión en las personas, en el caso de similitud recomendó a los feriantes a ponerles sellos o inscripción específica de sin valor legal.



También vieron el ingreso de los extranjeros al país, de quienes esperan hayan pasado todos los controles debidos de manera legal. Otra área que inspeccionaron fue la situación de los juegos mecánicos, quienes deben de contar con la autorización municipal, al igual que el sector de los alimentos.



Explicó que durante el primer día hicieron observaciones al cableado que realizaron, e incluso recomendaron a los comerciantes a retirar los cables mellizos que no están autorizados, en segundo lugar en la zona de ingreso en la avenida Floral y la Torre deben de retirar algunos elementos que obstaculizan el ingreso de unidades en caso de emergencia, como: la compañía de bomberos.



Recomendó a la municipalidad a señalizar las zonas de salida y evacuación para orientar a la población en el caso de una emergencia.