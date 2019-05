Salvador del Solar: "El Ejecutivo no tiene ni quiere tener injerencia en otros poderes del Estado"

Publicado el dia sábado 04 de mayo del 2019 a las 06:54

El presidente del Consejo de Ministros, Salvador Del Solar , se refirió sobre el caso Las Bambas e indicó que el Poder Ejecutivo no tiene ni desea tener ninguna injerencia en otros poderes del Estado.



"Nosotros hemos sido muy claros con los comuneros de todas las provincias de Cotabambas. Vivimos en una democracia constitucional con independencia de poderes, el Poder Ejecutivo, no tiene, no puede, no quiere tener ninguna injerencia en los otros poderes del Estado, incluyendo al Poder Judicial, de forma que no tenemos ninguna voluntad ni posibilidad de solicitar al respecto", señaló durante su intervención en el Pleno del Congreso.



Asimismo, agregó que "si un legislador ha propuesto una ley de amnistía, está dentro de las facultades de otros poderes del Estado, el Ejecutivo no desea tener ninguna injerencia ni ha hecho ninguna promesa al respecto".



Respecto a la liberación de los hermanos Frank y Jorge Chávez Sotelo señaló lo siguiente: “cada poder responde y tiene sus instancias de corrección. Nosotros no tenemos ninguna opinión adicional en dar al respecto”.



Del Solar brindó estas declaraciones luego de exponer en el Congreso el informe anual de avances de las metas del Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012-2021.(Peru21)