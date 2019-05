Apple sobreestima "significativamente" la duración de la batería de varios modelos iPhone, según un nuevo informe de la asociación británica de consumidores Which?, publicado el pasado sábado.Al examinar 9 modelos diferentes de iPhone, la organización descubrió que todos estos dispositivos no cumplieron los requisitos de rendimiento de la batería."De hecho, Apple afirmó que sus baterías duraban entre un 18% y un 51% más que los resultados de Which?", señaló la asociación.Se informa que el rendimiento real del iPhone XR muestra la mayor discrepancia en comparación con las afirmaciones de Apple acerca del tiempo de conversación (16 horas y 32 minutos contra 25 horas declaradas).La respuesta de ApplePor su parte, la empresa de Tim Cook respondió al informe de la asociación, declarando que "prueba rigurosamente" sus dispositivos y "respalda" sus afirmaciones sobre el rendimiento de la batería. Asimismo, la compañía señaló que Which? no compartió su metodología de prueba, mientras que Apple publica su proceso en detalle.La asociación de consumidores también evaluó móviles de Samsung, Sony, Nokia y HTC. Mientras que las tres primeras empresas subestimaron sus afirmaciones del rendimiento de la batería, HTC se ubicó en la misma categoría que Apple.