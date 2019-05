Juliaca: Vecinos del local de La Colmena protestan exigiendo clausura definitiva por inseguridad

Publicado el dia martes 07 de mayo del 2019 a las 07:37

Teniendo en cuenta principalmente la seguridad, vecinos del local denominado Colmena de la urbanización del mismo nombre del sector de la salida a Huancané, protestaron en la municipalidad, exigiendo no se le dé la autorización para eventos folklóricos.



Con las inscripciones: señor alcalde queremos seguridad; no queremos bailes, asaltos, robos y muertos; clausura definitiva de la Colmena y otros, hicieron sentir su voz de reclamo a la autoridad.



Al respecto desde la sub gerencia de licencias de la municipalidad a la fecha no se ha otorgado ninguna autorización al referido local en mención y que sólo se recibió solicitudes de autorización para eventos no deportivos en el campo ferial y explanada sur.