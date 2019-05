Puno: 110 toneladas de residuos sólidos recolectaron durante Alasitas 2019 en Puno

Publicado el dia martes 07 de mayo del 2019 a las 07:39

A pesar de que la población tuvo todo un proceso de sensibilización para el cuidado del medio ambiente y evitar la disposición de los residuos sólidos en vía pública, Claudia Ramos, gerente de gestión integral de residuos sólidos, manifestó que en el día de la feria de la alasita recolectaron 18 toneladas de basura adicionales a lo que usualmente se recolecta en el día, solamente de lunes a jueves colectan 80 toneladas en promedio, los viernes 90 toneladas y los sábados 100 toneladas.



Aseguró que constataron dos factores importantes, primero que hay personas que por un tema lucrativo no colaboran en el manejo del cuidado ambiental, ni el manejo de residuos sólidos y peor aún algunos de ellos botaban sus residuos en la vía pública a pesar que se encontraban los contenedores cerca.



Explicó que 80 policías municipales ecológicos voluntarios en diversos horarios estuvieron haciendo el proceso de fiscalización y sensibilización, también 10 promotores de esta gerencia quienes en un stand realizaron las acciones sensibilizadoras a la par contaron con 05 personas como personal operativo quienes realizaron la acción de barrido de las calles de manera permanente.



Sin embargo, al culminar el día, los contenedores colapsaban, debido a que la mayoría de los stand de comida generaban gran cantidad de residuos sólidos, a ello se sumó que la compactadora y la motocarga destinados para erradicar los contenedores no fueron acudidos oportunamente porque el comercio ambulatorio ocupó la vía de acceso.



Reconoció que el día 03 de mayo, día principal, los comerciantes de los stands ambulatorios dispusieron todos los contenedores a la avenida Costanera, haciendo deducir que no les interesa el cuidado ambiental priorizando su ingreso económico, lo que fue superado.