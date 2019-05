Puno: Consejo Regional aún no inicia investigaciones de irregularidades de gestión pasada

Publicado el dia martes 07 de mayo del 2019 a las 07:40

La comisión investigadora del Consejo Regional de Puno, al momento no tiene ningún avance respecto a las investigaciones que deberían realizarse en la carretera Sina – Yanahuaya. Como se sabe esta comisión fue conformada en el mes de enero y actualmente lo integran los consejeros regionales Jorge Zúñiga (Puno), Walter Mamani y Pelayo Cuba (Azángaro), Samuel Pacori (Melgar) y Nancy Salluca (San Román)



El consejero Jorge Zúñiga, explicó que estos trabajos de investigación debieron iniciar en enero de este año; sin embargo, se han visto limitados por la situación climatológica y la falta de peritos, “hemos solicitado estos peritos al gobernador regional, se ha dispuesto su contratación; sin embargo, desde la gerencia regional de infraestructura se le ha comisionado responsabilidades para la verificación de la Institución Educativa Julio Gabancho en Carabaya, cuando en realidad la prioridad era Sina – Yanahuaya”, detalló.



Consideró que actualmente no existe la voluntad de algunos funcionarios en dar facilidades para estos procesos de investigación. Asimismo, lamentó que al momento no se haya regularizado algunos informes de corte de obras; ante esta situación, dijo que nuevamente generan los documentos solicitando reiteradamente los informes de corte.



Finalmente, no descartó que, en los siguientes días la comisión se constituya a la zona para iniciar con las investigaciones de la carretera Sina – Yanahuaya, puesto que actualmente está comisión investigadora también viene investigando las irregularidades de las obras de los estadios de Juliaca y Azángaro, proyecto forestal, entre otros.