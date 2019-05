Amador Núñez Mamani, presidente del Frente de Organizaciones Populares – FOP Puno, lamentó que el gobernador regional de Puno, Walter Aduviri Calizaya al momento no haya convocado a una reunión general de dirigentes, a fin de abordar la problemática de la región, las provincias y los diferentes distritos del departamento de Puno.Dijo que desde las dirigencias hay la intención de consolidar y fortalecer un grupo de trabajo regional; sin embargo, desde el ejecutivo del gobierno regional no habría esa disposición para coordinar, “en otras regiones las autoridades regionales coordinan con sus dirigentes y están logrando muchas cosas y en Puno aún nos falta eso”, indicó.Asimismo, aclaró que la actitud del gobernador regional no les impedirá a seguir trabajando articuladamente con las diferentes organizaciones populares de la región, quienes actualmente vienen coordinando para desarrollar un foro sobre las diversas problemáticas de la región – delimitación territorial, recursos hídricos, contaminación, actividad minera, entre otros; se realizará el 31 de este mes.