Un municipio del centro-sur de la isla italiana de Sicilia se ha sumado a la iniciativa de la venta de inmuebles al precio de un euro (1,60 en dólares), a condición de su posterior reforma y mantenimiento.La Mussomeli del siglo XX dio origen a varios capos mafiosos, pero hoy en día el proyecto Case1euro la representa como "una de las ciudades más seguras en Italia", donde no ha habido ningún robo durante años. El sitio web promocional explica esta ventaja por un "sistema sofisticado de vigilancia por video" y una numerosa fuerza policial.Las autoridades han puesto a la venta en línea 100 propiedades abandonadas y se espera que agreguen otras 400, detalló este lunes 6 de mayo el periódico Daily Mail. Algunas de las casas son muy pequeñas, pero todas constan de varias habitaciones y ofrecen impresionantes vistas panorámicas a la campiña italiana.Cultivos en los alrededores de Sambuca di Sicilia.Venden por solo 1 euro casas en la "Ciudad del Esplendor" de ItaliaEl anuncio implica una trampa: el que quiera comprar un inmueble deberá depositar cerca de 8.000 dólares en garantía de que se dedicará a la reforma y el mantenimiento de la edificación. El nuevo propietario tendrá tres años para cumplir con este compromiso; en caso de no poder hacerlo dentro del plazo fijado, no perderá la casa, pero sí el depósito.En el medio británico calcularon, a partir de los costos existentes en Sicilia, que los gastos que implicarán las obras rondarán entre 4.000 y 6.450 dólares. Entre tanto, los letreros colocados sobre las puertas de cada inmueble en venta solo avisan sobre la oferta y proponen consultar las condiciones en el sitio web de la iniciativa, el cual promete una "vida lenta y relajada" en Mussomeli.