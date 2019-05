Las madres de una niña de 20 meses con cáncer avanzado han denunciado el mensaje homofóbico de una mujer que dice que no donará 7.600 dólares para el tratamiento de su hija, que se encuentra hospitalizada en Ohio (EE.UU.), porque son homosexuales."Mis oraciones para Callie. Iba a donar 7.600 dólares, pero descubrí que sus padres son lesbianas. He elegido donar a St. Jude debido a este hecho", asevera la mujer, que se hace llamar Bren Marie, en la página de Facebook "Callie strong,Tiny but mighty" (Callie fuerte, pequeña pero poderosa), que tiene más de 21.000 seguidores.En el mismo mensaje asegura que "lo siente", y que "aún así" rezará por la niña. "Pero tal vez sea la forma en la que Dios os llama la atención, porque ella necesita un papá y una mamá, no dos mamás", agrega.A principios de enero, a Callie Shaffer le diagnosticaron un neuroblastoma, un cáncer que se origina en el tejido nervioso y afecta, principalmente, a los niños. El cáncer se encontraba avanzado, estadio 4, y había alcanzado sus ganglios linfáticos y huesos.Desde entonces, la pequeña se encuentra ingresada en el Hospital Infantil Cincinnati en Ohio (EE.UU.), donde ha sido operada y sometida a tratamiento de quimioterapia y radiación."No diga nada"Sus madres, Tiffany y Albree Shaffer, que van contando en la página de Facebook cómo se encuentra la niña, se mostraron devastadas por el mensaje que recibieron en esta red social."Es un niña muy enferma, su vida está en le límite", apuntan en Facebook, mientras califican el mensaje de "repugnante". "Independientemente de lo que siente, no diga nada. Lo que Callie necesita es amor y apoyo, no odio y tristeza", añade.Además de la página de Facebook, las dos mujeres han abierto varias páginas en internet donde se venden collares, brazaletes, llaveros y camisetas también con el mensaje: "Pequeña, pero poderosa #FuerzaCallie".